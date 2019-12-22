В Росії розкритикували Аллу Пугачову, яка відмовилася виступати на "новорічних вогниках"

Про це пишуть російські ЗМІ.

Російський чиновник переконаний, що це спланований хід.

"То Алла Пугачова образиться і згодом піде, то Софія Ротару спочатку відмовиться, а потім повернеться, то Ольга Бузова в них засвітиться", - розповів він.

При цьому він порівняв шоу-бізнес зі спортом – "з власними інтригами, скандалами і, зрозуміло, допінгом".

За словами чиновника, на екрані всі знаменитості, у тому числі і Алла Пугачова, милі й усміхнені, а в житті – такі ж як всі, просто з великими фінансовими можливостями.

"Знаєте, всі вони талановиті, але на їх місці може надати будь-який з нас. Це зовсім не сакральна історія. Головне, бачити мету і не бачити перепон. Можливо, від інших вони відрізняються тоннами гриму на обличчі, адже телебачення – це фабрика свята і ілюзій", – каже він на адресу Алли Пугачової.

Раніше ми писали, ЗМІ в Росії розв'язали скандал між примадонною російської естради Аллою Пугачовою та українською співачкою Софією Ротару.

Так, стало відомо, що Примадонна російської естради Алла Пугачова в цьому році не буде виступати в ефірі "Блакитного вогника", а її почесне місце займе українська співачка Софія Ротару.

У статті для "Вільної преси" журналіст Віталій Коріков зазначив, що між зірками з радянських часів триває протистояння. На цей раз перемогла Ротару.

"Інтрига останніх днів – це зйомка української співачки в телепередачі "Голубий вогник", на якій Ротару виконала дві свої нові пісні. У свою чергу, за словами директора примадонни Олени Чупраковой, Алла Борисівна відмовилася брати участь в зйомках", – стверджує журналіст на сторінках видання.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

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