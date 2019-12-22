Українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина показала, як проводить час з подругами

30-річна зірка, стала популярною після вихода серіалу "Кріпосна", опублікувала новий пост в Instagram, пише Рoliteka.net.

Зірка постала у вбранні в тонку смужку, чорних лосинах і кросівках. Артистка розважалася в компанії красунь, з якими, по всій видимості, співала в караоке. Неможливо відірватися від фото.

"Нам всім в душі, 18 , решта стаж і крапка !) @natalka_denisenko люблю сильно і вже чекаю твоєї наступної днюхи 🚀🎈♥️", - написала актриса.

За кілька хвилин пост переможниці проекту "Танці з зірками" зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Ти БАГИНЯ АГНЯЯЯЯ", "Круті😍", "Майбутній склад віагри😂", "Ксюша ви шикарна 😍😙🔥", "Які кроси круті♥️", "ксюша ти чарівна ніжна мила приваблива як і наталка", "Класніі❤️", "Красуні😍😍😍😍завжди ми відчуваємо себе в душі на 18🔥🔥🔥🔥@misha.k.ua @natalka_denisenko", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія з'явилася в шикарній ніжній сукні. Одне плече вона залишила оголеним. Можна помітити, що Мішина без білизни.

"Крутих вихідних , милі", - написала знаменитість.

Нагадаємо, Мішину сфотографували зі сторони в той час, як вона знаходилася на лавці і спілкувалася з незнайомцем в капюшоні.

Ксенія одягла чорні куртку, джинси і чоботи. Довге волосся дівчина прибрала в хвіст. По всій видимості, між артисткою і чоловіком йде активна дискусія.

В пості актриса міркує про партнерство на роботі.

"На камеру важко обдурити, і глядача відповідно теж. Тому партнерство на майданчику, на сцені, у творчості - це перше, чого навчають в акторській професії...", - написала Мішина.

В кінці дівчина додала, що артисти крутять романи, тому що, "правильне партнерство - елемент любові!".

Раніше повідомлялося, що Мішина позувала в чорному брючному костюмі і у лодочках на шпильці. Примітно, що актриса одягла піджак «оверсайз», ймовірно, на голе тіло. Волосся артистка прибрала назад, в пучок і під рівний проділ.

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