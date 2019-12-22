Відома українська співачка Світлана Лобода з'явилася в компанії Максима Галкіна на одній з передач по російському телебаченню

На першому фото Світлана сперлася на плече Максима. Лобода вибрала для вечора золотисту блузку, а також шкіряні штани. На програмі також був присутній Філіп Кіркоров, Артур Пирожков та інші зірки російської естради. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я дякую вам, мої дорогі друзі, за що цей вечір ви розділили з мною Так цінно і важливо усвідомлювати, що ви у мене є. Спасибі", - написала Лобода під фотосетом.

В коментарях засвітилася і відома українська співачка Надія Мейхер:

"Удачі тобі, люба Лободуня... Нехай Господь завжди оберігає тебе і твою сім'ю".

Фанати також написали коментарях:

"Обожнюю", "Роберт дуже схожий на вас", "Обожнюю вас з Надією, любов назавжди", "Як завжди улюблена Лобода на висоті, а коли говорили ці люди... не прорветься", "А з Галкіним прям дивитесь", "Це було шикарно", "Ви реально занадто ідеальна для цього світу . Спасибі вам за все", "Супер, а доча яка розумна, космічний туризм для дітей", "а Максим такий щасливий!", "Все природне виглядає, завжди краще".

Повідомлялося, що співачка Світлана Лобода побувала зі своєю родиною на тематичному авторське ТВ-шоу Максима Галкіна, яка виходить на одному з російських телеканалів.

Так на нових опублікованих фото співачка постала, загалом і в цілому, в досить скромному вбранні – білих стильних штанях, кофті без глибокого декольте, що рідкість у луках артистки. При всьому при цьому, верх вбрання Світлани Лободи трохи просвічував – через виднівся білий светр, ймовірно, чорний бюстгальтер.

Варто також зазначити, що артистка трохи змінила імідж – обстригла невелику чубчик і вкоротила волосся під каре.

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