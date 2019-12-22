Відома українська співачка Даша Астаф'єва продемонструвала своє ідеальне тіло без одягу

Артистка в цей раз показала себе без одягу. Даша прикрилася тільки одним рушником, яке не закрило знизу пікантне місце. Поетом Астаф'єва вирішила використовувати квіточка в фоторедакторі, щоб закрити цю зону. Про це пише Politeka.

Даша вирішила відповісти на питання, чи важко їй зберігати форму і схильна вона поправлятися.

"Потрібно приймати і любити себе будь-яким! Знаючи при цьому, що ти зробив все можливе, щоб наблизитися до ідеалу. Я так роблю", - написала Астаф'єва у відповіді.

Фанати не змогли оцінити фотографію і написати коментарі. Знімок був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що принади Астаф'євої ледь не вивалилися з глибокого декольте.

Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні.

Кожен такий знімок отримує безліч коментарів користувачів мережі. Вони захоплюються її фігурою і обличчям.

На цей раз на її сторінці в Instagram-Stories з'явився знімок, на якому співачка показала принади своєї ідеальної фігури.

Повідомлялося, що Астаф'єва ледве втримала розкішні груди в глибокому декольте

«Газ!», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно Астаф'єву у відвертому білому вбранні, який ідеально підкреслює її форми. При цьому виконавиця закликала своїх прихильників задавати їй питання.

Уточнимо, що кадр співачка опублікувала в Stories, в якому також розмістила блок для того, щоб українці могли висловитися про її красу.

Нагадаємо, Астаф'єва безсоромно спустила сукню, спокусивши видом

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