Известная украинская певица Даша Астафьева продемонстрировала свое идеальное тело без одежды

Артистка в этот раз показала себя без одежды. Даша прикрылась только одним полотенцем, которое не закрыло снизу пикантное место. Поэтом Астафьева решила использовать цветочек в фоторедакторе, чтобы закрыть эту зону. Об этом пишет Politeka.

Даша решила ответить на вопрос, тяжело ли ей сохранять форму и склонна ли она поправляться.

"Нужно принимать и любить себя любым! Зная при этом, что ты сделал все возможное, чтобы приблизиться к идеалу. Я так делаю", - написала Астафьева в ответе.

Фанаты не смогли оценить фотографию и написать комментарии. Снимок был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что прелести Астафьевой едва не вывалились из глубокого декольте.

Астафьева привыкла раздеваться на камеру и кружить голову поклонникам. Ее фотосеты приносят фанам артистки настоящее эстетическое наслаждение, ведь звезда умеет держаться кадре независимо от того, есть на ней что-то из одежды, или нет.

Каждый такой снимок получает множество комментариев от пользователей сети. Они восхищаются ее фигурой и лицом.

На этот раз на ее странице в Instagram-Stories появился снимок на котором певица показала прелести своей идеальной фигуры.

Сообщалось, что Астафьева едва удержала роскошную грудь в глубоком декольте

«Газу!», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно Астафьеву в откровенном белом наряде, который идеально подчеркивает ее формы. При этом исполнительница призвала своих поклонников задавать ей вопросы.

Уточним, что кадр певица опубликовала в Stories, в котором также разместила блок для того, чтобы украинцы могли высказаться о ее красоте.

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