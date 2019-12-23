Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в звичайному вуличному одязі.

Так, співачка позувала у утепленій дублянці, джинсах бойфрендів, масивних черевиках і шапці. В цілому образ виявився абсолютно несхожий на той, який демонструє Кароліна в Instagram. Зазвичай зірка воліє блискучі наряди з величезними розрізами або ж молодіжний стиль, під стати образом свого молодого коханого – Єгора-Гліба.

Шанувальники почали відразу ж коментувати новий пост в Инстаграме співачки:

«І вам доброго дня ♥️😘», «Добротна !», «Взаємно❤️Відмінного настрою!❤️😗», «Спасибі і Вам всього доброго!😍», «Привіт попелюшка», «Красоточка)», «Про , ви досі в Туреччині», «І тобі чудового настрою», «Прекрасного дня тебе 👍супер співачка💖», «Кароліна ,ви бездоганна 😻», «Красуня !Взаємно 😘 море посмішок вам сьогодні і радості❤️❤️❤️».

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи. Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками:

«Це дійсно моя перша за всю творчу життя і, будемо думати, остання скасування концерту. Тоді перед вильотом в Санкт-Петербург я відчула себе дуже погано. Не дуже хотіла б поширюватися на цю тему, але в мене були проблеми з нирками. Зараз, слава Богу, все в нормі», - заявляла Ані Лорак.

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