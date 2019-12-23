Актрисі не дозволили залишати стіни медустанови через її важкий стан

Медики не дозволили зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк залишати межі клініки, незважаючи на прохання близьких забрати її додому на новорічні свята, передає Politеka.net з посиланням на телеграм-канал Mash.

"Лікарі залишилися непохитні: Анастасія проведе весь цей час за стінами реабілітаційної клініки. Проте дечого все ж вдалося добитися — близькі зможуть відвідувати її в будь-який час", - йдеться в телеграм-каналі.

Нагадаємо, Заворотнюк більше півроку бореться з раком головного мозку. Незадовго після народження дочки Міли, навесні 2019 року стало відомо про різке погіршення стану здоров'я Анастасії. Актриса перенесла операцію в Німеччині, однак хірургічне втручання не принесло плодів. Після цього Заворотнюк лягла в одну з клінік Москви. Відомо, що актриса деякий час перебувала в комі.

Після ряду операцій Заворотнюк виписали. Але додому вона так і не потрапила, так як тут же лягла в реабілітаційну клініку, де проходить спеціальні процедури, включаючи масаж і заняття в басейні. З'явилася інформація, що у актриси частково паралізована права частина тіла.

Раніше ми повідомляли, незважаючи на горе в родині чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, посилено працює і не відмовляється від участі в постановках. Адже лікування та реабілітація актриси досить дорогі. Так, за один вихід на лід артист отримує від 100 до 300 тисяч рублів.

Останнім часом він виконував головні ролі в льодових шоу Тетяни Навки "Руслан і Людмила" і "Спляча красуня".

Нещодавно стало відомо, що один з російських банків заблокував рахунки Чернишова - нібито на вимогу податкової з Санкт-Петерурга, де зареєстровані компанії зірки. Інформація про те, що у Чернишова проблеми з податковою через якісь сумнівні фінансові операції, з'явилася кілька місяців тому. Мабуть, артистові зараз не до цього, так як проблема не вирішується, а лише посилюється.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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