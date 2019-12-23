Відомий російський продюсер Барі Алібасов має намір одружитися на українській співачці Софії Ротару

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами концертного директора Софії Ротару Сергія Лаврова, таким чином Алібасов вирішив привернути увагу до своєї персони на тлі скандалу з поверненням співачки.

Сергій Лавров стверджує, що пропозицію було зроблено, коли Софія Ротару опинилася на піку своєї популярності на тлі повернення до Росії.

Алібасов сам зателефонував до директора Софії Ротару і попросила його передати Софії Михайлівні, що він не проти узаконити з нею стосунки. Нібито він настільки любить українську артистку, щоб готовий розірвати узи шлюбу з Шукшиної.

В теж час Лавров спробував охолодити запал знаменитого пенсіонера.

"Я кажу: "Барі Карімович, країна ще не відійшла від "Крота". Давайте не будемо її шокувати".

Версія самої Софії Михайлівни і ставлення до заяви Барі Алібасова поки невідомі.

Раніше ми писали, постраждалий від «Крота» російський продюсер Барі Алібасов вирішив назвати ім'я винуватця ПП.

Так, під час засідання суду, Барі Алібасов заявив, що пляшку поставив на підвіконня музикант групи «На-На» Володимир Політов.

«Коли ви відкрили пляшку, запах якийсь відчув?», — поцікавився прокурор.

У відповідь на це Алібасов заявив, відразу випив рідину з пляшки.

«Ні, я відкрив, відразу випив. Я навіть не пустив його в шлунок. У мене в роті відразу стався вибух. Але його дія зовсім страшне. У мене до цих пір не працює шлунок, стравохід, постійно закладений ніс. Я кожен день ходжу в клініку»,- зазначив він.

Нагадаємо, спливла правда, чому Софія Ротару повертається до Росії.

Також Politeka повідомляла, що Софія Ротару після довгої паузи повертається до Росії.

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