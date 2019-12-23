Дівчина показала все, що можна!

Популярна українська виконавиця Мішель Андраде показалася у відвертому вбранні без білизни

Як повідомляє Politeka, знімком виконавиці розмістила дочка продюсера Потапа Наталія Горова.

Так, співачка позує на тлі ялинки до ялинки в сукні «в підлогу». Його особливістю є те, що верх зроблений у відкритому стилі. Як можна помітити, Андраде позує без білизни.

Проте українці не змогли висловити свою думку про відвертому вбранні кумира, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс.

Як сообщалос раніше, дочка відомого українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка Горова Наталія показала «гарячий» кадр в мережі.

Так на новому опублікованому знімку дівчина, ймовірно, поцілувала в губи зоряну підопічну свого батька Мішель Андраде. На знімку, опублікованому дочкою репера, дівчата сидять в обнімку, Наталя «епіцентр подій» прикрила рукою:

«А був поцілунок?», - підписала дочка Потапа фото.

Обидві дівчини на знімку закрили очі, ймовірно, від задоволення, все відбувалося, швидше за все, одному зі столичних розважальних закладів. Шанувальники збентежені побаченим:

«Мммммм»

«Я здохла»

«Бллл, коти-заї😍🔥»

«Нова пара😂»

«Уххх😏🔥🔥🔥»

«Ой, ви шо, які бомбезні😻❤»

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

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