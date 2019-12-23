Популярна українська виконавиця Мішель Андраде показалася у відвертому вбранні без білизни
Як повідомляє Politeka, знімком виконавиці розмістила дочка продюсера Потапа Наталія Горова.
Так, співачка позує на тлі ялинки до ялинки в сукні «в підлогу». Його особливістю є те, що верх зроблений у відкритому стилі. Як можна помітити, Андраде позує без білизни.
Проте українці не змогли висловити свою думку про відвертому вбранні кумира, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс.
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Як сообщалос раніше, дочка відомого українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка Горова Наталія показала «гарячий» кадр в мережі.
Так на новому опублікованому знімку дівчина, ймовірно, поцілувала в губи зоряну підопічну свого батька Мішель Андраде. На знімку, опублікованому дочкою репера, дівчата сидять в обнімку, Наталя «епіцентр подій» прикрила рукою:
«А був поцілунок?», - підписала дочка Потапа фото.
Обидві дівчини на знімку закрили очі, ймовірно, від задоволення, все відбувалося, швидше за все, одному зі столичних розважальних закладів. Шанувальники збентежені побаченим:
«Мммммм»
«Я здохла»
«Бллл, коти-заї😍🔥»
«Нова пара😂»
«Уххх😏🔥🔥🔥»
«Ой, ви шо, які бомбезні😻❤»
Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах
А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських
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