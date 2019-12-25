Папараці застали артистку, коли вона зовсім не очікувала

Американську реп-виконавицю Карді Бі (Cardi B) застали зовсім у непривабливому вигляді

Настирливі папараці постійно слідують за зірками і американська співачка не стала винятком, пише Рoliteka.net. Так, деякий час тому артистку сфотографували на шопінгу в Майамі.

Карді Бі була без косметики, шльопанцях і в короткій сукні, яка підкреслила її пишні груди. Американську рэпершу не можна впізнати без макіяжу.

Зірка ходила по магазинах, а також з кимось активно спілкувалася по телефону.

Фото вмить розлетілися по інтернету, і були також оприлюднені в одній з російськомовних груп, де висловили свою думку з приводу зовнішності Карді.

За кілька годин публікація зібрала понад 1000 лайків.

"Капєц", "подумала якась мігрантка з Сирії", "Такі тут всі красуні і красені откоментили🤦‍♀️", "ось це кігті 😂😂😂 як вона з ними живе? 😣", "Зате в хустці....🤦‍♀️😏", "Капець! Тільки людей лякати 💩", "У **пи своє життя😂", "Попа живе своїм самостійним життям", "Це взагалі транс або жінка?", "Що з її попою? 🤔😦", "Хто це", "Простіше треба бути, люди❕ Їй не ходити вічно в золоті, шубах і підборах. Вона теж звичайна, як і всі тут коментуючи", "В житті б не впізнала,якби не татуювання", "Сподіваюся, у неї реально хороший голос😏", "Без штукатурки, зовсім інша людина 😬", "😱Що ж вона така страшна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, влітку Карді Бі зганьбилася під час виступу на фестивалі Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннессі, США.

На артистці порвався костюм при чому в самому пикантом місці — на п'ятій точці. Відомо, що реперша вийшла на сцену в блискучому різнобарвному комбінезоні, який щільно облягав її тіло. Коли вона танцювала, повернувшись спиною до глядачів, костюм порвався посередині.

Незабаром співачка переодяглася в білий халат, з-під якого виднілася її спідня білизна, і продовжила шоу.

Раніше повідомлялося, що Cardi B одягла на Хеллоуїн білосніжний, дуже короткий і з відвертим декольте халат медсестри. Варто зазначити, що наряд підкреслював фігуру реперши.

Нагадаємо, що костюм тріснув на п'ятій точці: популярна співачка осоромилася на концерті, кадри конфузу

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