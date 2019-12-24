29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка знаходиться у романтичних стосунках з колишнім віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком, приголомшила пікантним фото

Як передає Politeka.net, зірка в своєму мікроблозі в Instagram поділилася знімком, на якому постала в сорочці тигрового забарвлення коричневих відтінків. Рудоволоса бестія, як завжди, широко посміхається і зухвало дивиться прямо в кадр.

"Кажуть, потрібно перед НГ підбивати підсумки року💁‍♀️🎉

___________________________ (начебто рівно?🥳) Ну, яка зима - такі й підсумки😁😁😁", - підписала знімок Олена-Крістіна.

Судячи з усього, ведуча не зовсім задоволена роком, що минає - напевно, в її "суцільній чорній лінії" проявилася відсутність яскравих подій за 2019 рік.

Раніше ми повідомляли, Лебідь похвалилася милим сником зі своєю собачкою. Вона вийшла з нею на прогулянку і не втрималася, щоб не сфотографувати улюбленицю. Фото зворушило мережу, а підпис до нього натякнув на те, хто є головним у їхній родині з Розенком. Очевидно, що не люди, а чотирилапа "генеральша", як назвала свою собачку Олена-Крістіна.

"Коли в душі ти - мінімум генеральша, але для всіх ти просто «Сарделька»😂😂😂 З генеральським понеділком, друзі🥳🥳🥳😁", - підписала дівчина кадр.

Коментуючі залишили безліч позитивних відгуків:

"Милий песик😍🐶 Гарного початку робочого тижня!😊"

"Який собакеен😂❤️❤️🌸"

"Класні 😘😘😘 "

Також ми раніше писали, телеведуча потішила мережу знімком, зробленим за допомогою спеціального додатка на телефоні. Так, до її обличчя "домалювані" коси й окуляри. Так як всі звикли до короткої стрижки Лебідь, то досить незвично було бачити її з тоненькими кісками.

«Здам в оренду дві білизняні мотузки ✌️ Тільки чур килими не сушити - бомбони зімнете 🙉😁😁😁», – сама Лебідь посміялася з цього оригінального фото.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».