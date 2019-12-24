Відомий український актор театру і кіно Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Кріпачка", похвалився фотографією з коханою, яке він зробив у Парижі

На фото актор з Тіною Антоненко, відомої візажисткою. Любі позували на тлі Ейфелевої вежі в Парижі, Франція. Знімок зібрав більше трьох тисяч лайків. Про це пише Politeka.

Цимбалюк ніяк не підписав фото, а лише поставив смайлик у вигляді сердечка. Фанати залишили багато яскравих коментарів під фото, відзначаючи зовнішність дівчини.

Тіна є зоряним візажистом. Вона працює близько 10 років у цій сфері і встигла попрацювати з зірками різної величини. В її активі співпрацю зі Світланою Лободою, Монатиком, Потапом і Настею, "Час і Скло" та іншими знаменитостями.

Антоненко любить показувати себе в пікантних позах і публікує у себе на сторінці жаркі фото. І дійсно, дівчині є що показати. Стає зрозуміло, чому Тарас вибрав Тіну.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Ксенія Мішина, що одержала популярність завдяки серіалу "Фортечна" і участі "Танців з зірками", показала новий жаркий образ.

Ксенія цього разу з'явилася в шикарному ніжному сукню. Одне плече вона залишила оголеним. Можна помітити, що Мішина без білизни.

"Крутих вихідних , милі", - написала знаменитість.

Під фото фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Вау, красуня", "Перебір з макіяжем. Без набагато приємніше", "Просто чудова ксенія". "За гранню пишноти", "Ну дуже класно з розпущеним", "Боже, яка ви прекрасна", "Чудова", "Обережно, можна обпектися гарячим фото", "І Вам гарних вихідних! Ви приголомшлива, дуже красива фотосесія".

Повідомлялося, що зірка "Кріпак" розкрила піджак і засвітила пружні форми без білизни.

Зірка серіалу "Фортечна" підвела підсумки на честь свого 30-річчя.

17 грудня актриса Наталя Денисенко, яка зіграла роль Лариси Яхонтовой в серіалі "Кріпачка", відзначає день народження.

В честь свята іменинниця вирішила підвести підсумки. До своїх 30-ти років Наталя має люблячого чоловіка і дитини.

Нагадаємо, зірка "Кріпак" Ксенія Мішина посвітила ідеальними тілом в чорному топі

А ще Politeka писала, що зірка "Кріпак" Ксенія Мішина виставила напоказ розкішне декольте

Також Politeka повідомляла, що зірка "Кріпак" Ксенія Мішина вразила інтимними фото в ліжку



