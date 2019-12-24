49-річний бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік російської співачки Наташі Корольової, вміє весело проводити час

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Глушко, відомий під сценічним псевдонімом як Тарзан, поділився свіжим роликом, зробленим на сцені в ресторані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Так, Глушко, широко посміхаючись зняв себе на тлі дівчат, що грають на різних музичних інструментах. Видно, як Сергію подобається все, що відбувається на сцені - непідробні емоції.

"Прекрасна музика з прекрасних рук #тарзан #тарзаншоу", - підписав він ролик.

Коментуючі не втрималися, щоб не "вколоти" одруженого артиста:

"Ох, які дівчата на задньому плані!"

"Тарзан пустун"

Раніше ми повідомляли, як Тарзан засвітився в гарячому відео з актрисою Евеліною Бледанс, яка всілася йому на шию. Бодібілдер таким чином розминався - то піднімаючись, то опускаючись разом з Бледанс на шиї. Під час того, що відбувалося, зірки жартували і говорили про те, що спочатку вона буде зверху, а потім поміняються місцями. Коментуючі припустили, що Наташі Корольовій буде не настільки весело дивитися на це відео, як Тарзану і Бледанс. Деякі навіть припустили, що Сергію дістанеться від дружини за таку розв'язну поведінку.

"Наталія вас не ревнує?"

"Натусік гризане"

"Не так ти посадив її . 😂😂😂"

"Цікаво?!!🤔Наташа не проти..? Коли Тарзан зверху на ній?🤣🤣🥴"

"Куди Наташа дивиться😉"

Також ми розповідали, Сергій Глушко поділився спокусливим знімком в мережі, на якому він постав в напівоголеному вигляді. Танцюрист грає біцепсами перед об'єктивом, а родзинкою кадру стало те, що він навіть приспустив штани. Шанувальниці засипали Тарзана захопленими коментарями, заздрячи Корольовій.

"Ось це звірюка)))"

"Не впізнаю вас в гримі🥂 гірський олень?"