Український співак Віктор Павлик вперше, не криючись, відзначить Новий рік та день народження зі своєю молодою коханої

Як пише Politeka про це артист розговорився "Зірковому шляху" на зйомках "Новорічної Музичної платформи".

Серед іншого артист розповів, що 31 грудня йому виповниться 54 роки і він відзначить їх в компанії своєї коханої Катерини Репяховой, з якою разом вже більше чотирьох років.

"З Катею ми завжди поруч. Навіть якщо я не вдома, Катя все одно зі мною. Тому що вона – моє все. І піар-директор і менеджер, і продюсер, і адміністратор, і коханий мій", – розповів Павлик.

"А ось після Нового року – це цікаво. Ми їдемо в Західну Україну, Трускавець. Там на вечерю до мами 6-го числа. А вже 8-го ми летимо на лижі в Словаччину", – додав артист.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік зізнався в численних зрадах. Український співак Віктор Павлик зізнався, що неодноразово зраджував своїй колишній дружині Ларисі. Про це співак розповів в інтерв'ю.

«Катя була не першою!», — сказав артист і пояснив, що до зустрічі своєї нової обраниці, 25-річної Катерини Репяховой, у нього ще були інтрижки. Співак сказав, що це, в основному, були службові романи:

«Між Ларисою і Катею у мене за життя були романи, такі, в більш легкій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина».

В теж час колишня дружина Віктора Павліка прокоментувала зради свого чоловіка і розповіла про його коханок, яких, за її словами, було не мало.

«Я так втомилася від його пригод — до цього п'ять років у коханках ходила Тетяна, концертний адміністратор. До цього — 18-річна стюардеса … я подавала на розлучення вже тоді, але документи повернулися з-за аліментів, які треба було оформити. Він благав мене, що може змінитися, що більше не буде!», заявила Лариса.

Нагадаємо, Віктор Павлік розкрив інтимну таємницю своєї молодої коханки

Як повідомляла Politeka, молода наречена Віктора Павліка накинулася на українців

Також Politeka писала, що молода наречена Віктора Павліка засвітила зайве в одному рушник