Відома співачка Надя Дорофєєва вирішила епатувати на сцені в яскравому образі, який приголомшує буквально з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" постійно блищить на сцені в пікантних і відвертих вбраннях, які вдало підкреслюють ідеальну фігуру артистки.

А буквально кожен номер групи "Время и Стекло" - це окрема історія, яку зірки приправляють запальними танцями і звичайно ж запам'ятовуючимися екстравагантними концертними костюмами. Кілька годин тому в Instagram-Stories співачки з'явилися кадри з виступу групи.

На них Дорофєєва блищить в ультра-короткій сукні в паєтки, які створюють градієнт від фіолетового до синього відтінку. Вона доповнила оригінальний наряд масивними круглими сережками. Макіяж був зроблений з акцентом на очі співачки, які дівчина підкреслила сріблястими тінями, а локони завила в легкі хвилі, хвилясті по спині і плечах.

На кадрах Дорофєєва виконала запальний танець, рухаючись в ритм музиці. При цьому вона трясла п'ятою точкою, роздвигала ноги в сторони і підстрибувала на місці. Через те, що вбрання співачки було ультра-коротким, шанувальники змогли розгледіти нижню білизну Дорофєєвої.

Також раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.

Дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні. Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон.

Нагадаємо, Дорофєєва блиснула на публіці у відвертому вбранні

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