Чоловік російської співачки Наташі Корольової танцюрист Сергій Глушко, який виступає під псевдонімом «Тарзан» показав, як весело розважається на вечірці

Як пише Politeka.net, жаркі кадри шоумен виклав у своєму мікроблозі в Instagram.

На фото Тарзан, прикрившись білим простирадлом, танцює з іншими чоловіками і жінками.

«Фотозвіт з конференції по обміну енергією з жіночим населенням😊😉🌹», - підписав серію знімків артист.

У коментарях користувачі мережі поспівчували Наташі Корольової, припустивши, що їй таке не дуже приємно буде дивитися. Однак багато виявилися в захваті від вечериники, зазначивши, що Тарзан-красень і це не дивлячись на вік. (артисту вже 49 років).

«Ох бідна Наташа, я б від ревнощів вибухнула 😁👍», «Емае, так він же ж голий голисенький! Ужасть!! 😉а я то дурна думала, що вони хоч у стрінгах пляшуть під цими ганчірочками😄»,

«Цікаво подивитися на реакцію Сергія, якщо Наташа стрибала гола на чужому мужика!?», «Наташа, "молотить" теж дуже хвацько, « Глушко вже набрид з такими фото», «Серьога-красава, не скажеш, що невдовзі полтинник стукне» - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, як Тарзан засвітився в гарячому відео з актрисою Евеліною Бледанс, яка всілася йому на шию. Бодібілдер таким чином розминався - то піднімаючись, то опускаючись разом з Бледанс на шиї. Під час відбувається зірки жартували і говорили про те, що спочатку вона буде зверху, а потім поміняються місцями. Коментують припустили, що Наташі Корольової буде не настільки весело дивитися на це відео, як Тарзану і Бледанс. Деякі навіть припустили, що Сергію дістанеться від дружини за таке розв'язну поведінку.

Також ми розповідали, Сергій Глушко поділився спокусливим знімком в мережі, на якому він постав в напівоголеному вигляді. Танцюрист грає біцепсами перед об'єктивом, а родзинкою кадру стало те, що він навіть приспустив штани. Шанувальниці засипали Тарзана захопленими коментарями, заздрячи Королевою.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Тарзан змінився до невпізнання, Наташа Корольова не стрималася: «отвратной видовище».