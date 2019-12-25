Артистка часто показує себе у всій красі і ще частіше – при мінімумі одягу

Найспортивніша красуня «Кварталу 95» завела публіку відвертим кадром

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу». Так на новому опублікованому фото, Катерина Нікітіна позує у відвертому міні.

Чорний, але разом з тим помітний блискучий наряд, що складається з піджака і шорт або спідниці – дуже сподобався артистцік і вона обрала його для виходу на сцену. Образ доповнили чорні панчохи і розпущене волосся актриси-коміка.

Дівчина позує біля роялю – посміхається, піднявши одну ногу до верху і показуючи вказівним пальцем руки вгору. Шанувальники нахвалюють артистку – пишуть, що у неї стрункі ніжки і вона мега-позитивна людина.

Нагадаємо, раніше під час пустощів Катерина Нікітіна зробила зі своїм обличчям «неймовірне».

«П'ятниця 13те. На всіх діє по-різному)», - підписала Катерина своє відео, яке оформила через популярний додаток-фільтр в мережі. Так дівчина «приміряла» чоловічі вуса, показала себе з неприродним широким лобом і інше. Такі «криві дзеркала» її шанувальників дуже здивували:

«Треба ж як ковбасить…»

«До вусів додай бороду і можна на Євробачення»

«Ого і таке буває…»

Крім того, незважаючи на такий «свійський» підхід до публікації в соцмережі, мовляв, все просто, я проста дівчина, яка любить пожартувати, артистка все-таки не упустила можливості продемонструвати свої груди на камеру – вона одягла жакет або сукню з глибоким вирізом і макіяж на обличчя нанести не забула.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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