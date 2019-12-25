Регіна Тодоренко показала в мережі кадр з казкового відпочинку на Балі

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко продовжує захоплювати шанувальників знімками, зробленими на відпочинку в тропіках

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому кадрі, 29-річна телезірка позує сидячи в гамаку в білосніжному сарафані. Волосся на голові Тодороенко зібрала в пучок, а далі вони спадають на плечі.

Ніжний макіяж і легка посмішка, без сумніву, стали окрасою кадру. Позаду артистки розкинувся розкішний вид на тропічний ліс.

Відзначимо, що зараз Регіна Тодоренко відпочиває на Балі, де разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим організувала конкурс. Однак багато коментаторів розгнівалися, зазначивши, що це "розвід".

" Хто такого ще вірить?",

"Я вже зрозуміла, що це розлучення. Тупо накрутка лайків і передплатників", - обурюються в мережі.

Раніше ми повідомляли, Регіна з чоловіком, співаком Владом Топаловим, вперше показали обличчя сина. Нещодавно малюкові Майклу виповнився рік. Пара разом з хлопчиком знялася для одного з журналів, на обкладинці якого і з'явилися.

Щасливий батько опублікував відповідні фото в своєму Instagram.

Також ми писали, Тодоренко поділилася жарким фото в купальнику. В кадрі артистка обняла пальму. Зірка зазначила, що хоче розповісти іншим про Балі. Адже, можливо, хтось поїде на відпочинок, а вона вже зробила рекомендації.

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі. Скажу відразу , що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато!", - написала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку