Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко продовжує захоплювати шанувальників знімками, зробленими на відпочинку в тропіках
Про це повідомляє Politeka, з посиланням на Instagram знаменитості.
На новому кадрі, 29-річна телезірка позує сидячи в гамаку в білосніжному сарафані. Волосся на голові Тодороенко зібрала в пучок, а далі вони спадають на плечі.
Ніжний макіяж і легка посмішка, без сумніву, стали окрасою кадру. Позаду артистки розкинувся розкішний вид на тропічний ліс.
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Відзначимо, що зараз Регіна Тодоренко відпочиває на Балі, де разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим організувала конкурс. Однак багато коментаторів розгнівалися, зазначивши, що це "розвід".
" Хто такого ще вірить?",
"Я вже зрозуміла, що це розлучення. Тупо накрутка лайків і передплатників", - обурюються в мережі.
Раніше ми повідомляли, Регіна з чоловіком, співаком Владом Топаловим, вперше показали обличчя сина. Нещодавно малюкові Майклу виповнився рік. Пара разом з хлопчиком знялася для одного з журналів, на обкладинці якого і з'явилися.
Щасливий батько опублікував відповідні фото в своєму Instagram.
Також ми писали, Тодоренко поділилася жарким фото в купальнику. В кадрі артистка обняла пальму. Зірка зазначила, що хоче розповісти іншим про Балі. Адже, можливо, хтось поїде на відпочинок, а вона вже зробила рекомендації.
"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі. Скажу відразу , що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато!", - написала Тодоренко.
Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку