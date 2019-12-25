Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко продовжує захоплювати шанувальників знімками, зробленими на відпочинку в тропіках

Про це повідомляє Politeka, з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому кадрі, 29-річна телезірка позує сидячи в гамаку в білосніжному сарафані. Волосся на голові Тодороенко зібрала в пучок, а далі вони спадають на плечі.

Ніжний макіяж і легка посмішка, без сумніву, стали окрасою кадру. Позаду артистки розкинувся розкішний вид на тропічний ліс.

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Відзначимо, що зараз Регіна Тодоренко відпочиває на Балі, де разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим організувала конкурс. Однак багато коментаторів розгнівалися, зазначивши, що це "розвід".

" Хто такого ще вірить?",

"Я  вже зрозуміла, що це розлучення. Тупо накрутка лайків і передплатників", - обурюються в мережі.

Раніше ми повідомляли, Регіна з чоловіком, співаком Владом Топаловим, вперше показали обличчя сина. Нещодавно малюкові Майклу виповнився рік. Пара разом з хлопчиком знялася для одного з журналів, на обкладинці якого і з'явилися.

Щасливий батько опублікував відповідні фото в своєму Instagram. 

Також ми писали, Тодоренко поділилася жарким фото в купальнику. В кадрі артистка обняла пальму. Зірка зазначила, що хоче розповісти іншим про Балі. Адже, можливо, хтось поїде на відпочинок, а вона вже зробила рекомендації.

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі. Скажу відразу , що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато!", - написала Тодоренко.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

 