Зоряна балерина розповіла про важливе дні у своєму житті

Популярна українська співачка і суддя ток-шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала фігуру в святковому вбранні

Як повідомляє Politeka, жінка поділилася знімками в Instagram.

«Сьогодні наша річниця – американська весілля», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кухар позує разом зі своїм чоловіком. Позаду них красуються кульки та квіти.

«Ось таке різдвяне диво сталося з нами в минулому році», - підкреслюється на іншому знімку.

Уточнимо, що користувачі мережі не змогли висловити свою думку про святі Кухар, оскільки кадрами дівчина поділилася в Stories.

Як повідомлялося раніше, знаменита пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом виховують двох маленьких дітей. Пара виховує сина Тимура і доньку Настю.

Вони намагалися не публікувати знімки малятка, а показували фото лише їх сина, але зовсім недавно у дівчинки відбувся дебют перед численними шанувальниками пари. Вперше Настя з'явилася з зірковою мамою на обкладинці відомого журналу.

Слідом за дружиною милим знімком наважився поділитися Олександр Стоянов. Знімки були зроблені в рамках фотосесії для журналу. Так, в особистому блозі на сторінці Instagram він показав ніжне фото. На ньому він позував з донькою і сином. Вони вибрали одяг білого відтінку, а от дівчинка красується в сукні справжньої принцеси.

"Незворушна, спокійна і 100% батькова дочка♥️ У нас в сім'ї, ми з Настею - вода, а Тіма з Катею - вогонь🔥 І в цьому, напевно, і є наш ідеальний сімейний тандем!", - написав Стоянов на своїй сторінці під чарівним знімком.

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