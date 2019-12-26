Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка показала ідеальний передноворічний вечір, розповівши про те, як проводить зазвичай різдвяні вихідні (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

«#xmasmood Хочу поділитися, що для мене найважливіше під час #chrismasholidays😉

1. Ялинка🎄Без головного символу новорічних свят - ніяк. Зажигаешь гірлянду і поринаєш у світ затишку і любові. Завжди згадую, як в дитинстві ми з батьками розвішували іграшки ✨ а в цьому році @fiori_ua оточили мене саме такими чарівними сувенірами, які занурюють в атмосферу дитинства і приємних спогадів.

2. Сім'я ❤️ Хочеться проводити з близькими і рідними кожну хвилиночку, дарувати їм любов, тепло і щастя!

3. Дарувати подарунки🎁 вважаю, що найбільша цінність кожного подарунка - це емоції. Завжди намагаюся знайти все саме святкове і те, що 100% додасть різдвяного настрою дому.

4. Музика🎶 В дитинстві, я дуже любила виконувати колядки з батьками і їхніми колегами з хору їм. Мотузки. Ми заходили до сусідів і співали. Для мене тоді це було нереально важлива Різдвяна місія🌟

5. Настрій✨ Адже коли радість у серці і ти нею окутываешь оточуючих - це безцінне ☝🏻», – пише зірка під милим відео.

Шанувальники тут же взялися коментувати ніжний ролик в Instagram зірки.

Також артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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