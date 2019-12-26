Артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі під час підготовки до чергового виступу.. Так, Кароліна опублікувала серію фото і відео, на якому позує в золотистому напівпрозорому вбранні з новою стрижкою.

Новий імідж зірки помітно омолодив її, однак не зовсім вдало. Під час фотосесії з дітьми артистка виглядала дещо неприродно і навіть невдоволено - холодна посмішка виглядала не надто привабливо.

Також Кароліна опублікувала фото, на якому позує в звичайному вуличному одязі.

Так, співачка позувала у утепленій дублянці, джинсах бойфрендів, масивних черевиках і шапці. В цілому образ виявився абсолютно несхожий на той, який демонструє Кароліна в Instagram. Зазвичай зірка воліє блискучі наряди з величезними розрізами або ж молодіжний стиль, під стати образом свого молодого коханого – Єгора-Гліба.

Шанувальники почали відразу ж коментувати новий пост в Інстаграмі співачки:

«І вам доброго дня ♥️😘», «Добротна !», «Взаємно❤️Відмінного настрою!❤️😗», «Спасибі і Вам всього доброго!😍», «Привіт попелюшка», «Красоточка)», «Про , ви досі в Туреччині», «І тобі чудового настрою», «Прекрасного дня тебе 👍супер співачка💖», «Кароліна ,ви бездоганна 😻», «Красуня !Взаємно 😘 море посмішок вам сьогодні і радості❤️❤️❤️».

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