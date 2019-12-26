Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

В цей раз знаменита артистка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Так, вона постала перед фанатами в білому піджаку на голе тіло з відвертим декольте. Образ артистка доповнила яскравим макіяжем з звичної укладанням і масивними сережками срібного кольору у формі рибки.

На знімку Світлана ніжно тримає за гриву породистого коня.

"Я обожнюю білий, чистий колір. А ти?" - зірка підписала фото.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Обожнюю білий і чорний🕊🖤», «Ви бездоганна, Я Вас люблю і обожнюю», «Кінь изабеловой масті. Де тут біле знайшли?», «Білий чистий перший 😏», «Да, особливо свій білий медичний халат», «я мрію про білій сукні з рукавами-ліхтариками 😌», «А ми Вас! ❤️», «Нарешті знайшла гідного Мужика 🌹💛💙😎 Рада так Любов 💓 що тут ще скажеш 🥁🥁🥁💋», «Офігєть🔥🔥🔥😍😍😍 Шикарна фотографія💋.... Ви тут дуже чарівна!».

Також красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому вона постала без одягу, блиснувши ідеальними формами. Так, на співачці чорний відрядний купальник.

Світлана прийняла пікантну позу для вдалого кадру: вона вигнула спинку, спокусливо випнувши свою "п'яту точку", одну руку підняла вгору, доторкнувшись до колони, а інший зніяковіло прикрила очі.

"Ми будували цей казковий будинок І логіки не давалася любов ........ (продовжуй....)

#сказочныйдом #soldout", - підписала знімок зірка.

Коментують прийшли в невимовний захват від гарячого кадру, засипавши співачку захопленими відгуками.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.