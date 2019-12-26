Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе природному образі, пише Politeka.

цього разу співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в світлому спортивному луці - на артистці сірий костюм і білий пуховик.

При цьому зірка доповнила образ світлої кепкою і такого ж відтінку масивними кросівками. Волосся зірки розпущені, а на обличчі яскрава посмішка.

«Парадокс, в цьому році у мене саме новорічний настрій 🤷‍♀️ а як у вас? #dodoeveryday», – пише Надя під новим знімком в Instagram.

Шанувальники тут же завалили пост новими коментарями:

«І у мене 🤣😘🔥», «Немає взагалі 😟», «У мене немає( Я досі чекаю, коли у нас сніг випаде😁», «У мене його взагалі немає......», «У мене не дуже) гирляднды з AliExpress так і не прийшли😢», «теж) пре кожен день сториз прям з мудом новорічних виставляти», «Nope🤷‍♂️ З іншого боку, так навіть краще: продовжую займатися улюбленою справою і не випадаю на свята», «Теж саме 🔥вже не дочекаюся, дуже хочеться святкувати 😍😍», «У мене взагалі немає настрою 😭😭», «І звичайно ж у руці латте😂❤️❤️».

Також на фан-сторінці зірки з'явився яскравий святковий кадр. Задоволена Надя разом з мамою і колегами відвідала модну вечірку.

Зазначимо, що на фото артистка позувала разом з дружиною Позитиву – Ганною Андрійчук-Завгородньої, екс-дружиною Потапа – Іриною Горовий, а також її дочкою. Також на фото були присутні і інші знаменитості. При цьому Насті Каменських на знімку немає.

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