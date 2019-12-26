Відома співачка Наталія Могилевська опублікувала свіже відео, де вона співає про кохання
Співачка одягнена в сміливе плаття з глибоким декольте заспівала свою пісню "Покохала" під час програми "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", про це повідомляє Politeka.net.
Відео співачка опублікувала на своїй Instagram сторінці.
Основний візуальної домінантою виступу був червоний колір - червоне плаття, червоні декорації, червона підсвітка. Пізніше співачку доповнили танцюристи у чорних класичних костюмах, але в червоних рукавичках.
Шанувальники почали висловлювати свої емоції від побаченого: "Дуже гарна пісня ♥️♥️♥️", " Імператриця, чесне слово👏👏👏😘😘😘😘😍 Ви наша Красуня))))", " Шикарна😘😘😘😘😘", " Голос звучить неймовірно. Одне задоволення👍👍👍😘😘😘 Ви, Наташ просто красуня🌹🌹", "Прекрасна Наталья💥💃🏼❤".
Раніше ми повідомляли, що Могилевська налякала українців різкими змінами у зовнішності.
Відома українська співачка Наталя Могилевська заінтригувала мережа різкими змінами у зовнішності
Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.
«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну негарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.
Повідомлялося, що Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці.
Каменських цього разу вибрала чорне прозоре плаття. Могилевська в свою чергу була в червоному, а руки виявилися дуже пишними в даній одязі.
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