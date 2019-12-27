Заслужена артистка України Наталка Карпа народила

Про це повідомила подруга співачки, Соломія Вітвіцька, на станиці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Автор посту опублікувала декілька фотографій, на яких відображені вона, співачка Світлана Тарабарова і ще вагітна Наталка Карпа. Остання позує в салатовому халаті і виглядає щасливою.

"@natalkakarpa стала мамою !!! Буквально кілька днів тому відвідували Карпусю з @tarabarova в пологовому будинку. А сьогодні вночі народилася наша красива принцеса ❤️ Вітання, обійми! Вітання, обійми! Будьте обидві нам щасливенькими і здоровенькими!!!💋🙏🏼🌹 🌹 Такий подарунок під ялинку @ jacki_boy89! #baby #babygirl #born # мама # карпа #friends #love", - написала Вітвицька.

За годину пост зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️ураа", "ураааааааааааааа, чекали, вітаємо", "Ураааа !!! Яке щастя! Всі чекали дуже дуже ❤❤❤", "Поздоровлення з народженням дочки)) міцнішого здоров'я всієй сім'ї і щастя маленькій дівчинці!))) 😘🎁🎉🎂👨👩👧👦😉", "Здоров'я мамі й дитині😍", "Щастя і здоров'я манюні", " Вітаю😇 нехай росте здоровенька🙏🌸❤️ @natalkakarpa 🎉", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 38-річна Наталка Карпа чекала первістка від свого чоловіка Євгена Терехова, з яким вона в шлюбі з 2016 року.

«Вона вже десь на четвертому місяці. Рідні шалено щасливі. Це дуже бажана і довгоочікувана дитина», — тоді розповів один із близьких.

Проте сама Наталка старанно приховувала свою вагітність. Вона хотіла зберегти це в таємниці, так як вважає, що період виношування дитини — найпотаємніше в житті жінки.

Раніше повідомлялося, що пізніше Наталка Карпа зізналась, що чекає поповнення в родині, і що запустила в «Ранку з Україною» авторську рубрику для майбутніх мам «Первісток в 38», адже їй є про що розповісти.

«Це дуже довгоочікувана і бажана дитина. Мене вже питають, чому саме «Первісток в 38»? Так, є багато жінок, які бояться свого віку, а я навпаки – щаслива, що підходжу до всього усвідомлено, в тому числі, до того, що скоро стану мамою», – поділилася Наталка Карпа.

Нагадаємо, відома українська співачка вагітна від героя АТО: «Життя повне несподіванок!».

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка розповіла про вагітність від героя АТО: «Плакала так, що не могла говорити».

Також Politeka розповідала, що Наталка Карпа прийшла позравить Астаф'єву з прем'єрою.