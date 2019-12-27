Студія "Квартал 95" приготувала справжній сюрприз для своїх шанувальників
Так, прем'єра святкового "Жіночого кварталу" відбудеться в суботу 20:15 на телеканалі "1+1".
Творці розповіли про те, що глядачів чекає маса цікавого. Так, в одній з мініатюр події будуть відбуватися в таборі Амазонок, куди несподівано пробрався чоловік, а в іншій - буде брати участь чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес.
Напередодні прем'єри зірки "Жіночого кварталу" поділилися рідкісними фотографіями і розповіли, в яких образах були на дитячому святі, і про що мріяли в дитинстві.
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Зокрема, Олена Кравець, яку просто не впізнати на фото, повідомила:
«Довгий час на дитячих ранках у дитячому саду я грала Снігуроньку, бо була білявою в групі. Але потім, коли волосся потемніло, мене «знизили» до Сніжинки!».
А інша учасниця - Ірина Сопонару розповіла, що грала і сніжинок і навіть циганок.
За словами зірки, вона на ранках могла зіграти будь-кого, адже знала текст напам'ять.
"Коли хтось із дітей хворів, я була єдиною, хто міг його підмінити і прочитати потрібну строчку. Тому маму часто просили, щоб я ні в якому разі не захворіла на свята", - поділилася відома блондинка.
Вихователі говорили: "Якщо Іринка захворіє, свята не буде».
Також зірка "Квартал 95" розповіла, що колядувати батьки їй не дозволяли, адже це не було прийнято в сім'ї.
"Не знаю, може бути, коли-небудь ще надолужу згаяне», - розповіла Ірина.
Ще одна артистка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова поділилася своєю історією ранків.
Як зазначила артистка, вона часто грала Сніжинок, але хотіла б Снігову Королеву або принцесу.
У восьмому касі їй дали роль розбійниці у "Сніговій королеві".
"Пам'ятаю, що напередодні прослуховування всю ніч не спала, репетирувала, і режисер відразу затвердила мене на роль", - розповіла Жуковцова.
Артистка розповіла, що досі вірить у Діда Мороза і пише йому листи з сином.
"Пам'ятаю, що дуже хотіла ляльку Барбі, але мама мені подарувала її китайську копію. Спочатку я розплакалася... в результаті так полюбила цю свою китайську Барбі, що навіть пошила їй десятки суконь», - розповіла артистка.
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