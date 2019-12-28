Відома українська телеведуча Катя Осадча порадувала шанувальників новими фото у новорічному стилі

Модель з'явилася в бірюзовій сукні з великим вирізом на спині, пише Рoliteka.net. Вигляд ззаду вражає - вбрання було гарно прикрашено, що неможливо не помітити. Завершували образ телеведучої масивні сережки і червоний капелюшок з пір'їнкою. Зірка посміхалася і дивилася в камеру.

Поряд з Осадчою знаходиться ялинка і подарунки.

"Ми знаємо, що покласти під ялинку 🌲, щоб ваші друзі та рідні були щасливими 😊🎁", - написала Катя.

Приблизно за 15 хвилин пост Каті зібрав понад 1000 лайків і кілька коментарів.

Нагадаємо, телеведучий, Юрій Горбунов, опублікував фото з дружиною Катею Осадчою.

Пара позувала біля пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі.

Подружжя посміхається на фото, стоячи в теплому одязі і шапках.

"Дюку не звикати, що до нього спинами стоять", - написав Горбунов.

За дві години пост зірок зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів. Деякі підписники відзначили, що подружжя дуже схоже зовні, а інші - покритикували Катерину за зовнішній вигляд.

Раніше ми писали, що нещодавно Осадча з'явилася в компанії таких українських зірок, як: Ольги Сумської та її дочки Ганни, телеведучих Людмили Барбір і Нелі Шовкопляс, а також з примою-балериною Катериною Кухар, психологом Наталією Холоденко і фігуристкою Ганною Ризатдиновою.

Всі красуні, крім Кухар, позували в сукнях з квітковим орнаментом.

"Народна артистка Ольга Сумська дебютувала в ролі дизайнера! Першу колекцію представляли самі зірки - незабаром сюжет в «Світському житті»!", - написала Осадча.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня, у фракції "Слуга народу" стався масштабний новорічний корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів столиці. Для політиків співала сама Тіна Кароль і Jerry Heil, а ведучою була Катя Осадча.

Святкування обійшлося депутатам суму з шістьма нулями.

Нагадаємо також, що восени Юрій Горбунов поділився зворушливими знімками зі своєю дружиною Катериною Осадчою з Парижа.

На одному з фото пара позувала на балконі, з якого відкривався просто чудовий вид на місто.

Нагадаємо, Горбунов зробив несподіване зізнання Осадчій.

Також Politeka писала, що Осадча розповіла про свою третьої вагітності: «Хочеться казки».

Як повідомляла Politeka, Осадча вся в квітах показала фото без макіяжу.