Російська співачка Наташа Корольова любить епатувати публіку різними витівками

Як повідомляє Рoliteka.net, російська співачка українського походження Наташа Корольова є активним користувачем мережі Instagram.

Там вона частенько тішить шанувальників новими знімками та відео із своєї повсякденно життя і концертної діяльності.

На цей раз співачка на тлі новорічних локацій привітала своїх прихильників з наступаючим Новим роком, а також похвалилася цікавою зачіскою. Волосся артистка вирішила заплести в довгу косу.

"Новорічний настрій не покине довго нас, до старого Нового року вже точно!!!", - підписала знімок знаменитість.

Фанати прийшли в захват і закидали свою улюбленицю захопленими компліментами, лайками, а також відповідними побажаннями. Вони зазначили, що не дивлячись на свої роки, Наталія виглядає просто чудово.

«Чудово виглядаєте! В принципі як завжди. З наступаючим вас)))», «Красоточка! 💖💖💖 З наступаючим! 🎄🎄🎄» «Така красива», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Королева здивувала витівкою, коли взяла в рот товстий канат, позуючи перед об'єктивами. Вона поділилася кадрами в соцмережі. Разом з подругами артистка перетягувала червоний канатик, але в якийсь момент щось пішло не так, і Наташа без докорів совісті засунула його в рот. Звичайно, кумедно вийшло, але знову ж таки не всі шанувальники гідно оцінили її вульгарний вчинок.

"Наташа звичайно дуже красива, але останнім часом стала дуже вульгарніше, а в цьому віці все вже непристойно висмикувати...", «Поведінка Наташі, бажає кращого, доросла жінка, треба бути тактовною і розумною», «Як базарні баби», - писали в коментарях.

Також ми писали, Наташа Корольова, одягнувши відверте коротке плаття без сорому танцювала перед своїм колишнім чоловіком - Ігорем Ніколаєвим.

При чому зірка російської поп-сцени без зайвих докорів сумління виклала гарячі кадри даного дійства прямо у себе на Instagram сторіс.

Куди тільки дивиться нинішній чоловік Наташі Тарзан?

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