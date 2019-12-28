53-річна українська актриса Ольга Сумська поділилася дитячими фото, згадавши як у минулі часи відзначала Новий рік

Як передає Politeka.net, артистка виклала знімки у своєму мікроблозі в Instagram. На чорно-білих кадрах Ольга з короткою стрижкою позувала в білій коротенькій сукні з пишною спідницею і великим білим бантом на голові. На одному з кадрів поруч з нею її старша сестра Наталя.

Актриса розповіла про дитинство, проведене в Запоріжжі, де вона прожила з сім'єю 15 років. За словами Сумської, на новорічних дітсадовських святах їй часто випадала роль - лисички. А її батько навіть іноді грав Діда Мороза.

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією ❤️❤️! Запоріжжя, 70ті роки..🎄Костюм сніжинки шили в театрі ім.Щорса (тепер Ст. Магара) ❄️! Зберегла до цих пір цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батіста🧚🏻! Частенько грала лисичку в саду, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! От було щастя! Друзі, ви пам'ятаєте свої новорічні ранки в садах? 👸🏼🐶🤩❄️🦊🐹🐰🐯🦁🐥🎄!", - підписала знімки актриса.

Коментуючі відразу ж кинулися залишати захоплені коментарі, захоплюючись "маленькою Роксоланою":

"Дві красуні дві зірочки.....❤️"

"Пані Олю я була малою запитувала свою покійну бабусю -Ну якщо Ольга Сумська означати вона із Сум? 😂😂😂"

"Захоплююсь вами❤️"

"Прекрасні фото,сповнені дитячою щирістю,теплом і такими безцінними спогадами."

"Чорно - біле,але з кольоровими спогадами."

"Зачіски у всіх одні схожі були. А чому обидві тут сумні?"

Раніше ми повідомляли, Сумська показала у соцмережі фото 22-річної давності. Користувачі порівняли її нинішню з "тієї Ольгою" і насторожилися, запідозривши актрису в надмірній пластиці.

" Дуже гарна! Красуня!!! Олечко, досить пластики сьогодні!", "Пам'ять пам'ятаю Вас у цій програмі) Тоді здавалось, що Ваші анонси цікавіші, ніж деякі фільми)"," Просто, як Мадонна, така ніжна", "І вусики тоді жінки не видаляли", - писали під постом актриси.

Нагадаємо, Сумська зізналася, навіщо відвідувала Москву: «суцільні сльози»

Як повідомляла Politeka, Сумська показала молодшу дочку: «На тата схожа»

Також Politeka писала, що Сумська підкорила зворушливою історією знайомства з чоловіком.