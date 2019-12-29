Родичка української співачки Софії Ротару, Соня Хлябич (Sonya Kay) опублікувала селфи і розповіла про свій проведений день

Висхідна зірка Соня Хлябич вже записала кілька хітів, а також представила на суд громадськості свої відеороботи, пише Рoliteka.net.

Також артистка встигає робити публікації в Instagram. Так, на новому фото Соня позувала в салоні краси. Дівчина зробила селфи, демонструючи свій образ.

Так, співачка постала в кофті і чорних обтягуючих джинсах. Наряд ідеально підкреслив струнку фігуру племінниці Ротару.

Завершили образ - довге хвилясте волосся і макіяж з акцентом на очі.

"Ох сьогодні насичений день був! Все треба було встигнути перед Новим Роком і все бігом! 🙈 А як ваші підготовки до Нового Року проходять? 🎄", - написала Соня.

За 13 годин пост Соні зібрав понад 1500 лайків.

""Все бігом" ось чо ноги такі пидкачені!", "Все встигаємо)))", "гарненька", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що племінниця Ротару нарешті розповіла, хто є її нареченим.

Нещодавно зірка повідомила в своєму Instagram про пропозицію "руки і серця" і похвалилася обручкою, проте обличчя нареченого приховала.

Через деякий час Соня опублікувала фото в майці хокеїста, підписавши його так: "А ви любите хокей так, як люблю його я?".

У підсумку у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Соня зізналася, що її коханий є хокеїстом і він грає за збірну України.

Нагадаємо, Соня Хлябич показала себе в гольфі з паєтками. На обличчі в дівчини з прикрас зроблені візерунки. А волосся зібрано так, щоб вийшли ріжки на голові.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Яка гарна", "Класна".

Раніше повідомлялося, що племінниця Ротару в цей раз одягла топ і купальник, а також туфлі на високих підборах. Соня не дивилася в камеру і прираздвинула ноги, але нічого при цьому не засвітила.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Красуня", "Вау" "Ввв".

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