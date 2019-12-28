Відома українська співачка Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть в Україну з концертами

Вона заявила, що зарубіжні артисти і близько не виступають так, як це роблять українські.

Зокрема, Полякова абсолютно згодна з тим, що деяких артистів не пропускають через кордон після виступів у анексованому Криму та на Донбасі.

"Тих, хто зашкварились, так їм і треба! Уяви собі: взяти і запустити сюди Пореченкова. Він спочатку стріляв у людей наших, а потім його пустити сюди! Я скажу так: я, як артистка, вважаю, що вони тут не потрібні", – сказала Полякова.

На її думку, якщо порівняти дві картинки, українські зірки і російські, то другі сильно програють.

"Якщо взяти картинку того, що робимо ми, і ось цю от картинку з цим нищебродским екраном і артистом посередині. І квитки космічних грошей! Нехай люди сходять, подивляться і порівняють, і може бути, нарешті, зрозуміють, що тут, в умовах жорсткої конкуренції, ми виживаємо і щось робимо. Вони сюди приїжджають виключно рубати бабло. Навіщо вони тут потрібні?!" – резюмувала Полякова.

До речі, Оля Полякова несподівано зізналася, що чоловік їй загрожує розлученням.

Українська поп-співачка Оля Полякова намагається не присвячувати шанувальників в деталі особистого життя з чоловіком Вадимом. Однак іноді співачка все-таки робить виключення. Так, у недавньому інтерв'ю співачка зізналася, що вони з чоловіком часом дуже бурхливо з'ясовують стосунки, через те, що він загрожує їй тим, що покине.

«Часто ми сприймаємо розлучення або розставання як щось жахливе. У мене з чоловіком, звичайно, теж бувають розбіжності. Ми можемо кричати один на одного, заявляючи, що розлучимося. Але поки що це тільки крики. Досі ще жодного разу не дійшли до розділу майна. Тому що, як тільки заходить розмова на цю тему, він мені каже, що залишить мені все і піде. І я відразу думаю: «Ну як же можна розлучитися з такою ідеальною людиною?» Як говориться у відомому мультфільмі: «Така корова потрібна самому», — розповіла Полякова.

Також вона заявила, що вже розмовляла про своє розлучення зі своєю старшою дочкою Машею.

«Запитала її: «Якщо ми з татом розлучимося, як ти до цього поставишся?» І вона відповіла: «Ти знаєш, я тебе зрозумію. Тому що всі мусять бути щасливі. І якщо ти більше не відчуваєш себе щасливою, то…» Потім вона, звичайно, додала: «Але я не думаю, що ви з татом нещасливі». Мої діти відчувають всі!», – уклала знаменитість.

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