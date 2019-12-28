Актора культового серіалу «Свати» Федора Добронравова, зіграв добродушного і пустотливого Івана Будько, спіткало велике нещастя

Як стало відомо, в 2018 році артист переніс інсульт, із-за чого на кілька місяців зник зі сцени театру.

За це родичі Добронравова відмовлялися коментувати його стан, з-за чого стали з'являтися чутки про швидкої смерті артиста. Але Добронравов продовжував боротися з наслідками нападу і в результаті зміг повернутися до повноцінної творчої діяльності.

Зараз актор все так же грає в театрі, знімається, іноді виходить у світ у супроводі синів.

Добронравов впевнений, що зйомки «Сватів» поновляться найближчим часом: незважаючи на чутки про відхід виконавців головних ролей.

Раніше ми писали, що Федір Добронравов зізнався, що живе «як у страшному сні».

«Володю, хоча він є продюсером фільму, я, на жаль, бачив лише два рази: на концерті і в офісі. Звичайно, стежив, але нічого в цьому не розумію. Мені так хочеться, щоб все це закінчилося як страшний сон. Буває ж так, що розумієш в напівдрімоті: ти прокинешся — і все буде добре», - зазначив він.

У той же час Добронравов розповів, що «у мене там така кількість рідних, близьких мені людей! Нас розлучили на рівному місці, я не можу з ними зустрітися. Але я не політик і не знаю, хто це зробив».

Також ми писали, що Федір Добронравов видав секрет нового сезону "Сватів".

Актор, який зіграв у серіалі Івана Будько, не захотів завчасно розкривати деталі сценарію проекту, але пообіцяв глядачам, що в новому сезоні буде багато всього цікавого і несподіваного.

Очікується, що в сьомому сезоні, сюжет охопить період в п'ять років, а в одній із серій головні герої потраплять у Росії XIX століття.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося

Також Politeka писала, що стала відома справжня причина, чому Мітяй йде з «Сватів»

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу