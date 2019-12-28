Актриса розповіла, що думає про своє потрапляння в "чорний" список

Міністерство культури України доповнило список осіб, що становлять загрозу національній безпеці країни

Як передає Politeka.net, російська актриса Евеліна Бледанс, яка також потрапила в "чорний" список, прокоментувала ситуацію.

"Ви знаєте – я не поділяю, де Україна, а де Росія. Я "чайник" в політиці і не розумію, що відбувається. Так, я сказала якось, що Крим ніколи не був Україною – так я від своїх слів не відмовляюся. Я народилася в Криму, закінчила там школу і ні для кого не секрет, що українською мовою в Криму розмовляли одиниці", - заявила актриса.

Раніше ми писали, що відео з чоловіком Наташі Корольової, бодібілдером і танцюристом Сергієм Глушко і актрисою Евеліною Бледанс, підірвало мережу.

У своєму мікроблозі в Instagram Тарзан (сценічний псевдонім Глушко) поділився жаркими кадрами, коли він робив фізичну вправу, посадивши Бледанс собі на шию. Артист присідав, утримуючи актрису за ноги.

"У нас просто зачіски однакові, тому ми можемо сісти один на одного. Потім міняємося: я внизу, Сергій нагорі", - говорить в кадрі пишногруда Евеліна.

"Присяду зі штангою, волію присяд з дівчатами)))Евеліна незважаючи на зріст і ...об'ємні "очі" ,виявилася дуже легким навантаженням))) та і навантаженням то її гріх називати!😃", - підписав ролик Глушко.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

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