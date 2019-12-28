Зірка мережі з'явилася в зимовому вбранні - але шанувальникам стало по-літньому спекотно від побаченого...

Модель Олена Омович засвітила своє ідеальне тіло без білизни

Модель постала перед шанувальниками у, здавалося б, звичайному вбранні, але Омович не була б собою, якби не влаштувала з рядового кадру пікантний бум. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так на новому опублікованому фото артистка вся в білому красується біля дзеркала - вирішила зробити селфі. Все б нічого, от тільки, топ, в якому вона показалася просвічує, а білизна, от невдача, струнка красуня під нього надіти "забула".

Всі анатомічні особливості ідеальних, як вважають багато шанувальників моделі, грудей видно відмінно. Також модель засвітила свою тоненьку талію і підтягнутий живіт відповідно. Яскравий макіяж на обличчі "української Кім Кардашьян", як то кажуть, стандартна опція.

Раніше, на новому опублікованому фото модель постала перед шанувальниками у стильному костюмі, що складається з коротких шортиків і, схоже, що піджака або кофтинки. Продемонструвала українська знаменитість наряд, зрозуміло, у своїй неоригінальній, проте привертаючій увагу багатьох чоловіків та й і жінок теж манері.

Костюм на моделі тьмяного оранжевого кольору – дуже схожий з тим, що українці звикли бачити на кіношних в'язнях в американських бойовиках, волосся своє артистка зібрала, при цьому вона сидить на підлозі і широко розставила ноги.

«Вишенькою» на цьому відвертому умовному торті стала демонстрація пишних грудей без білизни. Модель зображена на фото з розстебнутою кофтою, та ще й руки в сторони відвела, щоб, так би мовити, горизонти відкрилися ширші.

Шанувальники просто в захваті від побаченого – жінки справляються про контакти пластичного хірурга моделі, а чоловіки пишуть, що мріють про таку красуню, як Альона ночами.

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