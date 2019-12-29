Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася знімками з виступу на Х-Факторі

Знаменитість в цей раз з'явилася в шикарному вечірньому платті в підлогу, яке займало дуже багато на сцені. Основа була рожевого кольору, а руки зроблені з блискучого матеріалу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тріумфальний виступ тренера Тіни Кароль на гала-концерті Х-Фактор", - написала знаменитість.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"Обожнюю твої емоції", "Це був розрив", "Це було шикарно", "Наша гордість", "Круто", "Найкраща", "Неймовірно", Дивилася і мурашки по шкірі", "Бомба енергії".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

цього разу артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Повідомлялося, що Кароль показала, чим займається будинку з Юлією Саніної.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі в місці з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.

цього разу співачка показала в Instagram кадри, на яких позує в чуттєвому і домашньому образі. На відео, яке з'явилося в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.

Так, співачка представила трепетне відео, похвалившись жіночним кадром разом з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.

Нагадаємо, Кароль розкрила всю правду про душевного болю

А ще Politeka писала, що Кароль вразила ніжним фото з Юлією Саніної

Також Politeka повідомляла, що Кароль в пікантній позі показала своє головне достоїнство



