Українська співачка Світлана Лобода оригінально вирішила привітати своїх шанувальників з Новим роком

На своїй сторінці в Instagram виконавиця розмістила відео, де позує верхи на білому коні в досить відвертому блискучому вбранні, а потім і зовсім голою, пише Politeka. (Щоб просмотерть відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Мій подарунок Вам до НОВОГО РОКУ!!! MOOD VIDEO на пісню Світу мало❤️ чудеса збуваються😇», - написала артистка.

Шанувальники прийшли в захват від подарунка, про що вони поспішили повідомити відео хвалебних коментарів, сердечок і численних лайків.

«Світла, Ви чарівниця! Дякую, йду дивитися😍💕», «Очманілий подарунок», «Супер!Сама-сама!❤️🔥😍», «Супер подарунок🔥🔥🔥 Світла, з наступаючим!!», «Яка ви класна! Обожнюю вашу творчість 🌹», «Вау🔥Це дуже крутий подарунок♥️Спасибі 😘Єдиноріжок🦄 Ви просто чудова 🌟і чарівна👑"» Це найкращий подарунок, який тільки може бути! Спасибоооо😭❤️❤️"» - пишуть в мережі.

Але були й такі, хто негативно відреагував на відео, при цьому поспівчувавши тварині.

«Бідна конячка» , - написала передплатниць.

Раніше артистка показала кращі кадри зі свого відпочинку з дочкою. Як зазначає сама артистка, вона влаштувала чималий свято з Тільдою, чому була невимовно рада:

«Який же все - таки гарне було свято !!))💘 вже кілька років всі найважливіші події для моєї сім'ї стилізує і декорує @shackirovajulia. в якій би точці світу ми не перебували - це завжди казково красиво😇Дякую, Юленько. Окреме спасибі за круту торт від який відзначався в унісон з моїм платтям. І вам , мої друзі , за нашу атмосферу ❤️».

Користувачі очікувано не залишилися осторонь:

«спасибі !!! І як же це здорово, що вона нас пов'язала !!! 🎶», «Це день народження?», «Що за мелодія?», «Це було круто!👍✌🏼», «Добрий вечір Світланка як життя🔥🔥🔥», «День народження? Коли це було? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Підкажіть, що це за пісня?», «Світланко, ти розумничка і красавится.Бажаю ще багато-багато супер хітів.Супер зірки.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Що за божественна музика супроводжує відео ?».

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