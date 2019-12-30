Украинская певица Светлана Лобода оригинально решила поздравить своих поклонников с Новым годом

На своей странице в Инстаграм исполнительница разместила видео, где позирует верхом на белой лошади в довольно откровенном блестящем наряде, а затем и вовсе обнаженной, пишет Politeka. (Чтобы просмотерть видео, доскролльте страницу до конца).

«Мой подарок Вам к НОВОМУ ГОДУ!!! MOOD VIDEO на песню Мира мало❤️ чудеса сбываются😇», - написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от подарка, о чем они поспешили сообщить в видео хвалебных комментариев, сердечек и многочисленных лайков.

«Света, Вы волшебница! Спасибо, иду смотреть😍💕», «Охренительный подарок», «Супер!Самая-самая!❤️🔥😍», «Супер подарок🔥🔥🔥 Света, с наступающим!!», «Какая вы классная! Обожаю ваше творчество 🌹», «Вау🔥Это очень крутой подарок♥️Спасибо 😘Единорожек🦄 Вы просто великолепна 🌟и обворожительна👑"» Это лучший подарок который только может быть! Спасибоооо😭❤️❤️"» - пишут в сети.

Но оказались и такие, кто негативно отреагировал на видео, при этом посочувствовав животному.

«Бедная лошадка» , - написала подписчица.

Ранее же артистка показала лучшие кадры со своего отдыха с дочерью. Как отмечает сама артистка, она устроила немалый праздник с Тильдой, чему была несказанно рада:

«Какой же все- таки красивый был праздник !!))💘 уже несколько лет все самые важные события для моей семьи стилизует и декорирует @shackirovajulia. в какой бы точке мира мы не находились - это всегда сказочно красиво😇Спасибо, Юленька. Отдельное спасибо за крутейший торт от который блистал в унисон с моим платьем. И вам , мои друзья , за нашу атмосферу ❤️».

Пользователи ожидаемо не остались в стороне:

«спасибо !!! И как же это здорово, что она нас связала !!! 🎶», «Это день рождения?», «Что за мелодия?», «Это было круто!👍✌🏼», «Добрый вечер Светочка как жизнь🔥🔥🔥», «День рождения? Когда это было? 😍», «Happy Birthday To You ❤️», «Подскажите, что это за песня?», «Светочка ты умничка и красавится.Желаю еще много-много супер хитов.Супер звезды.🤗🔥❤️», «Ох, двемаши !!!!!! Супер !!!!!!!! Что за божественная музычка сопровождает видео ?».

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.