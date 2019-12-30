Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл будуть відзначати Новий рік в розкішному особняку, який належить одному з російських олігархів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на іноСМІ.

Згідно з офіційною інформацією, що Меган і Гаррі не повернутися в Англію для зустрічі Нового року 2020. Не тільки своє перше Різдво, але і перший Новий рік маленький принц Арчі (народився в травні 2019) зустріне з батьками і бабусею в Канаді.

Крім того з'ясувалося, що королівська пара останні дні 2019 року проводить в розкішному особняку, вартість якого оцінюють у 10 млн фунтів стерлінгів.

Будинок розташований в Канаді на березі океану і власником його є російський олігарх, проте не уточнюється його ім'я.

Журналістам вдалося вивідати у власника місцевого магазину-гастроному, що таємничий мільйонер з Росії не живе в будинку, а лише здає його. І взагалі з'являється там вкрай рідко.

За інформацією видання, потайний російський олігарх навіть змусив свого агента з нерухомості підписати відповідну угоду про нерозголошення будь-якої інформації, проте саму Маркл і принца Гаррі такі деталі мало цікавлять.

В особняку є все необхідне для прийому королівської сім'ї. Крім безлічі розкішних спалень, ванних кімнат і парадної їдальні тут є ігрова кімната, бар, медиазал і навіть дегустаційний зал. У вітальні розміще, французький камін XVII століття. З двоповерховою вітальні відкривається панорамний вид на узбережжі. На кількох акрах доглянутою землі також розташувалися гостьовий котедж і літній будинок.

Також відомо, що Меган і Гаррі супроводжувала величезна кількість охорони. За офіційними даними, 31 грудня 2019 року Гаррі і Меган збираються влаштувати пишну вечірку в особняку.

Раніше прес-секретар герцогів Сассекских пояснив, чому подружжя відлетіли в Канаду. За його словами, вони вирішили провести там відпочинок, адже Маркл жила в цій країні під час зйомок в серіалі «Форс-мажори».

«Рішення влаштуватися в Канаді відображає важливість цієї країни Співдружності для них обох. Герцог Сассекский був частим гостем в Канаді протягом багатьох років. Країна також була домом для герцогині протягом семи років, перш ніж вона стала членом королівської родини. Вони хочуть розділити дружелюбність канадського народу і красу місцевого ландшафту зі своїм маленьким сином», – йдеться у повідомленні.

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