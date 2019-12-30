Українська співачка Тіна Кароль не перестає дивувати українців своїми образами і шоу, які розбурхують фантазію і кружляють голову будь-якому глядачеві

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль показала вражаючий перформанс на своїй сторінці в Instagram. Судячи з фото номер вийшов ефектним, а для пісні співачка обрала чудову сукню незвичайного крою. Так, на сторінці в Instagram вона показала кілька яскравих кадрів зі свого шоу.

Поп-діва зображена в довгій оригінальній сукні білого відтінку з прозорими вставками в зоні декольте. Її волосся завите в легкі хвилі, а на обличчі яскравий макіяж з незмінною помадою червоного кольору. Співачка влаштувала на сцені спекотні танці в буквальному значенні цього слова. Адже вона неначе виходить з вогню, який розгорається навколо неї і її танцівниць.

"Виступ Тіни Кароль вже в трендах @youtube📲 ще не бачили?", - написано в пості Тіни Кароль.

Користувачі мережі прийшли в повний захват від побачених знімків, захопившись яскравим шоу і зовнішнім виглядом їх улюблениці.

"Це було дуже🔥🔥🔥", "Вогняна🔥❤️🙈", "закохалася у тебе ще сильніше♥️", "Крута", "💔 це був розрив!", "До мурашок💔", "Чарівниця різдвяна".

Також раніше повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі. Артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Нагадаємо, Кароль розкрила всю правду про душевного болю.

А ще Politeka писала, що Кароль вразила ніжним фото з Юлією Саніної.

Також Politeka повідомляла, що Кароль в пікантній позі показала своє головне достоїнство.