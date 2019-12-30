Українська співачка Тіна Кароль не перестає дивувати українців своїми образами і шоу, які розбурхують фантазію і кружляють голову будь-якому глядачеві
Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль показала вражаючий перформанс на своїй сторінці в Instagram. Судячи з фото номер вийшов ефектним, а для пісні співачка обрала чудову сукню незвичайного крою. Так, на сторінці в Instagram вона показала кілька яскравих кадрів зі свого шоу.
Лоліта приголомшила зміною іміджу, тепер не пекуча брюнетка: "Як вам така Снігуронька?"
Мама Сердючки вразила зовнішністю у звичайному житті, особисте фото: "Мати моя жінка"
Макаревич засвітився з сином і розкішною красунею, фото підірвало мережу: "Це весілля"
MARUV зняла латекс і влаштувала брудні танці з дівчатами, найгарячіші кадри: «Жесть!»
Поп-діва зображена в довгій оригінальній сукні білого відтінку з прозорими вставками в зоні декольте. Її волосся завите в легкі хвилі, а на обличчі яскравий макіяж з незмінною помадою червоного кольору. Співачка влаштувала на сцені спекотні танці в буквальному значенні цього слова. Адже вона неначе виходить з вогню, який розгорається навколо неї і її танцівниць.
"Виступ Тіни Кароль вже в трендах @youtube📲 ще не бачили?", - написано в пості Тіни Кароль.
Користувачі мережі прийшли в повний захват від побачених знімків, захопившись яскравим шоу і зовнішнім виглядом їх улюблениці.
"Це було дуже🔥🔥🔥", "Вогняна🔥❤️🙈", "закохалася у тебе ще сильніше♥️", "Крута", "💔 це був розрив!", "До мурашок💔", "Чарівниця різдвяна".
Також раніше повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі. Артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.
Нагадаємо, Кароль розкрила всю правду про душевного болю.
А ще Politeka писала, що Кароль вразила ніжним фото з Юлією Саніної.
Також Politeka повідомляла, що Кароль в пікантній позі показала своє головне достоїнство.