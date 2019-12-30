Співачка має багатотисячну армію шанувальників і саме її пікантні фото, завжди привертали увагу фанів

Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна продемонструвала пишні форми

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Instagram.

Так на нових опублікованих фото зірка красується вся в білому - піжамний білизняний комплект вигідно підкреслив фігуру артистки. На фото співачка красується в мереживному бра, видно її пружні, і судячи з побаченого - натуральні груди і частково - підтягнутий живіт.

Артистка на фото сміється і морщить при цьому ніс.

На іншому опублікованому фан-клубом артистки фото, Molly красується в темній майці, при цьому "виблискуючи" своїми об'ємними грудьми. Але, на противагу фото в білому, тут Серябкіна на знімку загадково-засмучена.

Нагадаємо, екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами.

На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".

Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.

Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.

Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.

Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.