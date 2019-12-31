Цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася під час відпочинку

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, зазначивши при цьому про те, що її дратує під час цієї відпустки. Як з'ясувалося, Волочкова незадоволена привітаннями «під копірку», тому не стане на них відповідати.

Правда, не зрозуміло, чому спочатку зірка вирішила розповісти про своє «дорогому» місце проживання:

«ох вже ці тапки😂😂», «А чоловічий голос за кадром обов'язково вставляти відео? Краще нехай мовчки хоча б ногу покаже!», «Зі святом❤️!І нехай заздрять мовчки 😂😂😂», «Анастасія Ви абсолютно праві🍒», «Все правильно. Теж терпіти цього не можу», «Згодна з вами.завжди якщо хочу привітати людини пишу від душі.», «Добре ще що відправляє», «Правильно називається ролик - як не треба вітати... Хвалиться бетоном стремним, БМВ кольору холодильника... І собою, дурочка. Так не треба вітати!», «Почала за здравіє закінчила за упокій», «Клімакс накрив....».

Раніше Волочкова опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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