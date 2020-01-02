Аліна Гросу зворушливо привітала шанувальників з Новим роком та розповіла про «нову» себе

Життя відомої співачки в минулому році кардинально змінилося: вона вийшла заміж за свого коханого і разом з ним переїхала до Росії.

З нагоди Нового року зірка опублікувала в Instagram відеозвернення, в якому подякувала своїм прихильникам за підтримку (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). У ньому вона розповіла, що вирішила змінити свій образ і відмовитися від зайвого оголення.

«Дорогі друзі, я хочу привітати вас усіх з наступившим 2020 роком. Хочу побажати, щоб у новому році з нами залишилося тільки все найбільш казкове, чарівне, чудове. Те, що буде нас надихати і радувати. Спасибі вам що ви поруч зі мною, що ви мене підтримуєте. Що ви зрозуміли і прийняли нову Гросу, яка зараз оголює виключно душу, ніж тіло», - заявила співачка.

У коментарях до відео її підписники також вітають співачку зі святами.

Раніше ми писали про те, що Гросу виклала кілька знімків у своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в червоному светрі з білими оленями та зимовим орнаментом, темно-синіх джинсах і білих чобітках. Співачка сидить поруч з ялинкою на теплому хутряному покривалі.

Ідеальні зачіска і макіяж доповнили милий різдвяний образ красуні.

Гросу запропонувала шанувальникам вибрати найкраще з п'яти фото.

"Дорогі мої, з Новим Роком!!! Нехай кожен буде щасливий в 2020, нехай кожен реалізується, нехай кожен досягне своїх цілей і здійснить самі казкові мрії!!! Любові вам міцного здоров'я та задоволення від кожної миті цього року. Спасибі вам, що ви зі мною:) давайте робити разом світ кращим, добрішим, гарнішим і краще. З любов'ю, ваша Аліна #выбирайгросу 1/2/3/4/5?))", - написала в соцмережі дівчина.

Нагадаємо, Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку: "Відпрацювала!".

Як повідомляла Politeka, наштукатурена Аліна Гросу показала свою гідність на камеру: "А де чоловік?".

Також Politeka писала, що спекотна Гросу засвітила свою гідність в екстремальному декольте.