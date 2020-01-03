Колишній коханий хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов засвітився в Україні

Про це пише Politeka.net.

Відомий російський актор Сергій Жигунов, який прославився після роману з "моєю прекрасною нянею" Анастасією Заворотнюк, несподівано опинився в українському лісі.

Відповідні знімки артист опублікував у своєму особистому Instagram.

Зокрема, колишній коханець Анастасії Заворотнюк приїхав в окупований російськими військами Крим і вирішив відвідати гору Ай-Петрі.

"Пішов сьогодні в ліс", - йдеться у підписі до знімків, які Сергій Жигунов зробив на території України.

"Класні фото у вас завжди", "Зовсім без снігу", "Краса!", "Тільки повертайтеся", "Відразу навіть не зрозуміла, що ще за такий казковий ліс! У нас в Сибіру все в снігу, оце незвично", "А навесні там були кліщі,не пускали гуляти..", - пишуть користувачі в коментарях під публикацией.

Не виключено, що Сергій Жигунов зробив вирішити собі "подарунок", поїхавши в окупований російськими військами Крим на свій день народження.

Раніше ми публікували деталі роману зі скандальним коханцем, який примудрявся піднімати руку на Анастасію Заворотнюк. Як розповіла подруга актриси Наталія Бондарчук, мова йде про Сергія Жигунова.

Під час зйомок картини "Гоголь. Найближчий" у Анастасії Заворотнюк був важкий період у житті. Вона щойно розлучилася зі своїм коханцем Сергієм Жигуновим, а розрив був дуже хворобливим.

Популярна актриса зізналася своїй колезі по цеху, що Сергій Жигунов часто був дуже грубий і піднімав на неї руку.

Колишній коханець хворий на рак Анастасії Заворотнюк, в свою чергу, емоційно заявив, що "копатися в чужій брудній білизні" можуть тільки люди, яким нічим зайнятися.

Нагадаємо, чоловік хворої на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Як повідомляла Politeka, рак у Заворотнюк: спливли деталі скандального роману із зоряним коханцем, "піднімав руку і..."

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