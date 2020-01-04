Крім того, нова дівчина Шепелєва також відома відвертими публікаціями в Instagram.

За даними російських ЗМІ, Катерина Тулупова раніше була одружена з Дмитром Кленовим, засновником компанії Altus Capital, що володіє мережею аптек в Росії.

Сам телеведучий розвіяв чутки про його зв'язок з Тулупової, опублікувавши фото, на якому цілує Катерину в щоку.

Катерина Тулупова дизайнер інтер'єрів та ровесниця Шепелєва, як і їх діти.

В одному з інтерв'ю телеведучий розповів, що їх познайомили саме діти – коли вони ходили в один дитячий садок.

"Ми ще не почали зустрічатися, а діти вже були не розлий вода. До речі, вони донині кращі друзі", – зазначив він.

Варто відзначити, що 36-річна Катерина досить приваблива. У неї шикарна фігура, якою вона із задоволенням демонструє на своїй сторінці в Instagram.

Також відомо, що Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова з 2018 роки живуть разом у квартирі на Патріарших прудах в Москві.

Раніше Наталія, сестра відомої співачки Жанни Фріске, заявила, що телеведучий Дмитро Шепелєв вкрав круглу суму з рахунку зірки.

Телеведучий заважає зустрічам бабусі та дідуся з онуком і оббрехав сім'ю Фріске - стверджує Наталія.

"Ми з мамою вдвох приходимо на побачення до дитини. У крихітній кімнатці з купою стільців сиділи психолог, Платон, я, мама і шість охоронців з боку Шепелєва. І на вулиці ще десять стояли", - висловилася вона.

Нагадаємо, Шепелєв наразився на жорстку критику через весілля з новою коханою

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