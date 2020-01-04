Російський співак Микола Басков потурбував артистку Ані Лорак та її нового бойфренда Єгора Гліба в літаку

Як передає Politeka.net, відео з'явилося в Instagram Лорак (щоб подивитися ролик, скрольте вниз). Зірки, мабуть, летіли разом на один з виступів. Басков, прогулюючись по лайнеру, несподівано нагрянув до Лорак з питанням "А хто тут у нас?". Артистка готувалася спати і вже наділа спеціальні окуляри для сну, як її потривожив Микола. Останній безцеремонно заглянув до неї під ковдру.

Пікантною родзинкою курйозної ситуації стало те, що навпроти Лорак намагався заснути її хлопець саундпродюсер Єгор Гліб. Той натягнув на голову капюшон, а на обличчя кепку, даючи зрозуміти, що його краще не чіпати, але для Баскова це не стало перешкодою.

Микола вмить переключився зі співачки на її друга зі словами: "Ну це невідомий чоловік... Він завжди ховається, тому що завжди змінюється".

Примітно, що Гліб практично на всіх спільних фото з Лорак прикривається кепкою, як ніби соромиться чогось.

Раніше ми повідомляли, Лорак похвалилася відпочинком в Туреччині. Зірка поділилася кількома знімками в Instagram. Дивно, що вона постала у несподіваному образі - звичайному вуличному одязі. Вона позувала в утепленій дублянці, джинсах, масивних черевиках і шапці.

Хоча, як правило, артистка виставляє у соцмережі знімки гарячіше і набагато відвертіше. Вона любить блискучі вечірні наряди, що підкреслюють її пишні форми.

«Привіт попелюшка», «Красоточка)», «О, ви досі в Туреччині», «І тобі чудового настрою», «Прекрасного дня тобі 👍супер співачка💖», «Кароліна ,ви бездоганна 😻», «Красуня !Взаємно 😘 море посмішок вам сьогодні і радості❤️❤️❤️», - прокоментували фото її шанувальники.

Також ми писали, Лорак засвітилася в прозорій сукні перед дітьми. Вона фотографувалася з маленькими фанатками в надто вже відвертому вбранні, крізь який можна розгледіти її пишні принади.

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