Єлизавета II зробила фото з чоловіком, сином і онуком

Британська королівська сім'я опублікувала в соцмережах сімейний портрет, на якому зображена королева Єлизавета II та її спадкоємці, і привітала світ з Новим роком, а також з початком нового десятиліття, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку королівської сім'ї в соціальній мережі Instagram.

Крім того, фото було опубліковано також і в фейсбук-акканте роял-фемілі. І там, і там побажання були ідентичні.

Зазначимо, що королівський портрет був зроблений фотографом Ранальдом Макечни в Тронному залі Букінгемського палацу.

«З новим роком! Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений в ознаменування початку нового десятиліття. Бажаємо всім нашим фоловерам щасливого і здорового 2020 року!», – йдеться у прикріпленому повідомленні до фото.

В коментарях британці, а також інші прихильники королівської сім'ї відзначили, що знімок вийшов просто фантастичним:

«Фантастичний портрет», «Прекрасна фотографія, але цікаво, Джордж коли-небудь відпочиває у футболці Свинки Пеппы час від часу», «Чудова картина Її Величності і молодого принца Джорджа набирає висот! Його бабуся була б так горда!», – пишуть в соцмережі.

В Instagram фото назбирало 1.068.444 лайків, а в Facebook – ще 209 тисяч відміток «мені подобається».

Нагадаємо, що дочка принца Ендрю, британської королеви Єлизавети II, Беатріс Йоркська, зараз переживає непрості часи. Справа в тому, що батько дівчини потрапив у секс-скандал, пов'язаний із покійним Джеффрі Епштейном. Беатріс готується до весілля, але все виявилося затьмарене.

Тому королева Єлизавета дозволила внучці побувати в Сандрінгемі зі своїм нареченим, мільйонером Едоардо Мапелли Моцци з Італії.

Однак тим самим королева порушила протокол адже неодружені пари ніколи не допускалися до цього торжества.

Нагадаємо, катастрофа в сім'ї Єлизавети ІІ: принц Чарльз вирішив «прибрати» рідного брата, деталі скандалу

А ще Politeka писала, що Єлизавета II здивувала планами на Різдво: що задумала королева

А ще Politeka повідомляла, що Єлизавета II несподівано висловилася про скандал з Маркл і принцом Гаррі: фото все пояснює