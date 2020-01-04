Єлизавета II зробила фото з чоловіком, сином і онуком
Британська королівська сім'я опублікувала в соцмережах сімейний портрет, на якому зображена королева Єлизавета II та її спадкоємці, і привітала світ з Новим роком, а також з початком нового десятиліття, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку королівської сім'ї в соціальній мережі Instagram.
Крім того, фото було опубліковано також і в фейсбук-акканте роял-фемілі. І там, і там побажання були ідентичні.
Зазначимо, що королівський портрет був зроблений фотографом Ранальдом Макечни в Тронному залі Букінгемського палацу.
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«З новим роком! Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений в ознаменування початку нового десятиліття. Бажаємо всім нашим фоловерам щасливого і здорового 2020 року!», – йдеться у прикріпленому повідомленні до фото.
В коментарях британці, а також інші прихильники королівської сім'ї відзначили, що знімок вийшов просто фантастичним:
«Фантастичний портрет», «Прекрасна фотографія, але цікаво, Джордж коли-небудь відпочиває у футболці Свинки Пеппы час від часу», «Чудова картина Її Величності і молодого принца Джорджа набирає висот! Його бабуся була б так горда!», – пишуть в соцмережі.
В Instagram фото назбирало 1.068.444 лайків, а в Facebook – ще 209 тисяч відміток «мені подобається».
Нагадаємо, що дочка принца Ендрю, британської королеви Єлизавети II, Беатріс Йоркська, зараз переживає непрості часи. Справа в тому, що батько дівчини потрапив у секс-скандал, пов'язаний із покійним Джеффрі Епштейном. Беатріс готується до весілля, але все виявилося затьмарене.
Тому королева Єлизавета дозволила внучці побувати в Сандрінгемі зі своїм нареченим, мільйонером Едоардо Мапелли Моцци з Італії.
Однак тим самим королева порушила протокол адже неодружені пари ніколи не допускалися до цього торжества.
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