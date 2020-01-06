Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл з сином Арчі вирушили до Канади на новорічні свята

В дорогий особняк російського мільйонера, де відпочиває королівська родина, були запрошені аніматори, а також Санта-Клаус. Останній подарував Арчі книги, конструктор і басейн з пластмасовими м'ячиками.

Дізнавшись про подарунок, думки людей розділилися. Так, в ефірі шоу Джеремі Вайна обговорили «антиекологичний» басейн.

Так, журналістка Лоурі Тернер впевнена, що в подарунку занадто багато пластику і це неприйнятно для навколишнього середовища. За словами представниці ЗМІ, таким чином Меган і Гаррі хочуть "вбити" нашу планету.

Одна з гостей студії зазначила, що басейн - це подарунок шанувальників. Однак журналістка повідомила, що герцоги Сасекські повинні були від нього відмовитися.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в похід – в горах Канади пара зустріла інших закоханих. Остання не могла впоратися з селфі-палицею через сильний вітер.

Тоді Меган і Гарі вирішили їм допомогти. Герцогиня просто запропонувала парі їх сфотографувати, дівчина, як ні в чому не бувало, простягнула камеру Маркл, навіть не зрозумівши з ким вона взаємодіє.

Проте пізніше закохані впізнали королівську сім'ю.

Після того, як Меган зробила фото – пари спокійно розійшлися, трохи посміявшись і побажавши один одному щасливого Нового року.

Раніше ми писали, що Меган Маркл, до весілля вела сторінки в соцмережах, але після заміжжя була змушена це припинити.

Тим не менш, в інтернеті можна зустріти пости зірки. Зокрема, колишня артистка писала, що хоче позбавитися від поганих звичок і зробити щось корисне: перестати гризти нігті, лаятися, пробігти марафон і освіжити свій французький. Такий план за кілька місяців до знайомства з Гаррі поставила собі Меган. Проте жоден з пунктів вона не виконала, так і не ставши "справжньою леді".

Нагадаємо також, що герцоги Сасекські опублікували нове зворушливе відео.

На кадрах представлені яскраві моменти життя королівської родини. Варто відзначити, що починається відео з фото, де принц Гаррі, на тлі блакитної води і пагорбів, тримає сина.

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