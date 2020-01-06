Російська співачка Наташа Корольова чесно зізналася своїм фанатам, що вона не свята

Зірка російської естради вирішила оригінально привітати шанувальників з наступаючим Різдвом, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Так, на своїй сторінці в Instagram Корольова виклала невелике старе відео з картини «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», де в образі Солохи знялася разом з російським актором Максимом Аверіним.

Аверін постав у ролі чорта, який флиртуюет з Королевою в короткій спідниці, що оголяє стрункі ніжки.

«Ну не свята , Рис і мене поплутав 😂було діло !!!», - підписала вона відео.

Користувачі оцінили почуття гумору Королевою і почали обговорювати її талант.

«Красивооо, Натуся сама ніжність «, «"З Наталі вийшла б класна акторка! Та що говорити обдарована баба! Ось бог не поскупився" "Хороша,чертовка!!!!)" "Натуральна Солоха" "Ох вже ця Наталка, гарна дивчина", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше зірка російської естради розповіла у відео, що готується до Нового року - вона чепуриться нібито перед дзеркалом, постійно то зтягуючи, то знову піднімаючи на собі незрозумілу річ, простирадло або якусь тканину.

Багато передплатників відзначили яскравий, навіть дещо зухвалий макіяж Наташі, її оригінальну зачіску і позитивний настрій:

"Скоро прийде Новий рік, усім подарунки принесе, а може - і не принесе... мріяти не шкідливо ...В будь-якому разі, всіх з Наступаючим!", - підписала Наташа Корольова опубліковане відео.

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