Дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вирішила порадувати шанувальників новою відвертою витівкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
Так, вона в компанії двох молодих людей демонструє форми в шкіряних штанях після того, як один з них каже: «Наташа сьогодні у стилі шкіряного журавлика».
Уточнимо, що після цього Горова повертається «гордістю Кардаш'ян» на камеру, демонструючи ідеальне тіло. Після цього заявляє прямо на камеру: «Так, особливо ззаду нічого. Це я ще так, дуже скромна».
Звернемо увагу, що шанувальники дівчата залишилися безмовні і не змогли висловити своє захоплення. Кадри Горова викинула в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася принадами у вбранні без білизни
Так, опублікованому знімку Горова позує в одному топі без білизни, з-під якого стирчать соски.
Уточнимо, що дівчина також опублікувала архівний знімок, на якому позує в білих шортах-велосипедках і білому топі.
Також ми писали, що екс-дружина Потапа Ірина Горова, дочка Наталія і син Андрій на новорічних канікулах відпочивають за океаном.
Так на нових опублікованих кадрах в Instagram, мініатюрна брюнетка і мама двох дітей Ірина Горова позувала в компанії своїх сина та дочки. Компанія спрямовувалася на острів Бейнбридж, що знаходиться не так далеко від Вашингтона - в окрузі Китсэп.
На знімках компанія веселиться-посміхається і, схоже, всі ради поїздці. Одягнені всі по похідному - погода в штаті похмура.
Варто також зазначити, що молодший син Потапа і Горовий помітно подорослішав - хлопець дуже "витягнувся". Шанувальники оцінили такий "похід" сім'ї і написали всім її членам чимало компліментів.
Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах
А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських
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