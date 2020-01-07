Дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вирішила порадувати шанувальників новою відвертою витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, вона в компанії двох молодих людей демонструє форми в шкіряних штанях після того, як один з них каже: «Наташа сьогодні у стилі шкіряного журавлика».

Уточнимо, що після цього Горова повертається «гордістю Кардаш'ян» на камеру, демонструючи ідеальне тіло. Після цього заявляє прямо на камеру: «Так, особливо ззаду нічого. Це я ще так, дуже скромна».

Звернемо увагу, що шанувальники дівчата залишилися безмовні і не змогли висловити своє захоплення. Кадри Горова викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася принадами у вбранні без білизни

Так, опублікованому знімку Горова позує в одному топі без білизни, з-під якого стирчать соски.

Уточнимо, що дівчина також опублікувала архівний знімок, на якому позує в білих шортах-велосипедках і білому топі.

Також ми писали, що екс-дружина Потапа Ірина Горова, дочка Наталія і син Андрій на новорічних канікулах відпочивають за океаном.

Так на нових опублікованих кадрах в Instagram, мініатюрна брюнетка і мама двох дітей Ірина Горова позувала в компанії своїх сина та дочки. Компанія спрямовувалася на острів Бейнбридж, що знаходиться не так далеко від Вашингтона - в окрузі Китсэп.

На знімках компанія веселиться-посміхається і, схоже, всі ради поїздці. Одягнені всі по похідному - погода в штаті похмура.

Варто також зазначити, що молодший син Потапа і Горовий помітно подорослішав - хлопець дуже "витягнувся". Шанувальники оцінили такий "похід" сім'ї і написали всім її членам чимало компліментів.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

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