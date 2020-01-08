Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається на концерті в стильному образі 

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні, пише Politeka.

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⠀ ALL STARS MOZGI Ent. - 20s Merry Christmas from @vremyaisteklo @mishvirmish @mozgiband @u_c.baby 🔥🖤 #vremyaisteklo #mozgiband #мишельандраде #ucbaby #nadyadorofeeva #positiff #времяистекло

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A post shared by Надя Дорофеева | ФАН-КЛУБ (@nadyadorofeevanadya) on

В цей раз співачка показала незвичайне відео, яким чимало розбурхала мережу. На представлених кадрах Надя з'явилася в дуже блискучому луці. 

Так, Дорофєєва позувала у зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнити образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем. Поруч з нею позувала і колега, яку продюсує Потап.

У відео також помічений і сам Олексій, разом з Позитивом. Колективне відео стало образением до шанувальників - музиканти вітали шанувальників з Новим роком та Різдвом. 

надя дорофєєва

До цього Надя Дорофєєва похвалилася в мережі відвертими нарядами, в яких виступила на концерті.

дівчина опублікувала Знімки в розділі Stories в Instagram. Так, на одному з опублікованих знімків Дорофєєва одягнена в один тільки боді чорного кольору з написом бренду, накинута зверху лише прозора накидка у вигляді сукні.

Вона вигнулась у спокусливій позі, продемонструвавши глядачам зі сцени свої голі ноги і п'яту точку. Вона підняла Руки вгору, в одній Дорофєєва тримала мікрофон. 

На іншому знімку з розділу історій, Дорофєєва відображена в тій же позі на сцені, але вже в іншому вбранні. На ній - міні-сукня кольору синій металік, з-під якого визирають панчохи. Вона також спокусливо прогнулася вперед.

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